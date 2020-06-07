Два месяца назад одна из самых ярких фигуристок в России Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram объявила, что вместе с хореографом Юрием Смекаловым собирается провести эксперимент — привлечь к созданию произвольной программы зрителей. Уже через несколько недель представили тизер будущего номера, но окончательное решение должен был принять тренер Елизаветы Алексей Мишин. И вот на днях фигуристка подтвердила — он одобрил программу. Как создавался оригинальный номер к предстоящему сезону — рассказывает NEWS.ru.

Главным инициатором привлечения к работе зрителей стал танцовщик Мариинского театра Юрий Смекалов. С известным хореографом Елизавета уже сотрудничала прежде: в сезоне 2014/15 он поставил фигуристке программу «Болеро». Новый же виток совместной работы обернулся совсем неожиданной стороной. В российском фигурном катании ранее не было практики, позволяющей болельщикам каким-либо образом влиять на создание номеров. Более того, они до последнего даже не знали, с какими программами будут выступать спортсмены в новом сезоне, всё держалось в строжайшем секрете. Но Смекалов и Туктамышева решили пойти по другому пути. Понятно, что подобная инициатива во многом возникла из-за условий, вызванных коронавирусом, когда спортсмены лишились возможности проводить тренировки в привычном режиме и перешли на онлайн-формат.

Это была Юрина идея. Спасибо, что в моей жизни попался такой креативный хореограф. Я сразу согласилась, потому что от меня такой идеи сложно было ожидать, так как в фигурном катании принято всё скрывать, недоговаривать, что за программа будет на следующий сезон, что за музыка, какие костюмы. А тут — всё нараспашку, и мало того, что всё напоказ, ещё и зрители могут сами принять в этом участие, — делится своими впечатлениями фигуристка в интервью для «Р-Спорт».

Работа над программой велась в режиме реального времени. На странице творческого объединения MAD Company, создателем которого как раз является Юрий Смекалов, проводились онлайн-трансляции с репетиций. Таким образом любой желающий мог не только увидеть рабочий процесс, но и оставить в комментариях свои пожелания. Половину движений в итоге придумали обычные пользователи.

Единственное, тематику номера выбрал сам Юрий Смекалов. Он предложил остановиться на японских мотивах. Лиза, которая нечасто представала в восточных амплуа (за весь период карьеры она лишь один раз выступала с номером «Мемуары гейши»), сначала немного испугалась, но хореограф смог настроить её, сказав, что ей очень подойдёт образ самурая. Кстати, работа над окончательным амплуа велась также в связке со зрителями. Во время одной из трансляций Смекалов предложил пользователям на выбор два образа: лирический и воинственный. Большинство голосов было отдано второму варианту. Что касается музыки, то за неё отвечал композитор Бхима Юнусов. Он скомпоновал между собой народные японские мотивы «Сакура» и «Самурай». Зрители же поучаствовали в нарезке композиции. Отталкиваясь от подсказок хореографа в отношении особенности ритмики, они сформировали итоговый вариант музыки к номеру.

Полный тизер к произвольной программе появился уже через неделю после объявления о запуске нового проекта.

Но главные новости пришли совсем недавно. Елизавета Туктамышева порадовала своих подписчиков новостью о том, что главный тренер одобрил произвольную программу. Изначально Алексей Мишин воспринял идею Смекалова «со скепсисом», рассказывала Туктамышева. Но в итоге он всё равно дал возможность запустить проект. Однако очень многое зависело от итогового результата. К счастью, он профессора фигурного катания Алексея Мишина удовлетворил.

Что ж, уже через пару месяцев мы увидим Туктамышеву на льду с новаторским номером, над созданием которого, возможно, трудился и ты, читатель.