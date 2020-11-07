Призёр Олимпиады объяснила травму Медведевой возвращением к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/b0447b10-2117-11eb-9299-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серебряная медалистка Московской Олимпиады 1980 года в парном катании Марина Черкасова заявила, что фигуристка Евгения Медведева могла получить травму, не рассчитав силы после возвращения к тренеру Этери Тутберидзе.

Черкасова допустила, что травма Медведевой могла быть в какой-то степени спровоцирована возвращением к заслуженному тренеру России. Фигуристка отвыкла от высоких нагрузок, которыми славится тренерский штаб Тутберидзе.

Бывшая спортсменка в беседе с Lenta.ru добавила , что травмы многих фигуристов связаны с вызванной коронавирусом паузой в соревнованиях. Она подчеркнула, что рада возвращению Медведевой в Россию из Канады, где девушка тренировалась под руководством Брайана Орсера.

Медведева пропустила этапы Кубка России из-за травмы спины. В октябре её госпитализировали для обследования. В группу Тутберидзе она вернулась за три недели до того, как получила повреждение.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков призвал Медведеву не спешить с возвращением на лёд, передавал NEWS.ru.

Евгения Медведева завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Также на её счету по две победы на чемпионатах мира и Европы и два выигранных финала Гран-при.