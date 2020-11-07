Призёр Олимпиады объяснила травму Медведевой возвращением к Тутберидзе

Серебряная медалистка Московской Олимпиады 1980 года в парном катании Марина Черкасова заявила, что фигуристка Евгения Медведева могла получить травму, не рассчитав силы после возвращения к тренеру Этери Тутберидзе.
Черкасова допустила, что травма Медведевой могла быть в какой-то степени спровоцирована возвращением к заслуженному тренеру России. Фигуристка отвыкла от высоких нагрузок, которыми славится тренерский штаб Тутберидзе.
Бывшая спортсменка в беседе с Lenta.ru
Медведева пропустила этапы Кубка России из-за травмы спины. В октябре её госпитализировали для обследования. В группу Тутберидзе она вернулась за три недели до того, как получила повреждение.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков призвал Медведеву не спешить с возвращением на лёд, передавал NEWS.ru.
Евгения Медведева завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Также на её счету по две победы на чемпионатах мира и Европы и два выигранных финала Гран-при.