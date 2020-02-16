https://static.news.ru/photo/f585f89c-50d5-11ea-b99a-fa163e074e61_660.jpg Йозеф Фендт Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт высоко оценил организацию чемпионата мира в Сочи.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи организован на высшем уровне. Я общался не раз со спортсменами и тренерами, и они очень довольны тем, как их приняли здесь, — цитирует Фендта ТАСС.

Чемпионат мира по санному спорту проходит в Сочи с 14 по 16 февраля. Сборная России впервые в истории одержала победу во всех спринтерских дисциплинах. Российский саночник Роман Репилов занял первое место чемпионата мира в спринте. Золото у женщин в спринте завоевала Екатерина Катникова, а также дуэт Александр Денисьев/Владислав Антонов в спринте в двойке, писал NEWS.ru.