Медведева не подавала документы в ФФККР о переходе к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/82a5d80c-f7fa-11ea-85f9-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал появившуюся информацию о возвращении двукратной чемпионки мира, серебряного призёра Олимпиады-2018 фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

Никаких официальных документов от Евгении к нам не поступало, — сказал Горшков корреспонденту NEWS.ru.

Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 года. Фигуристка, как рассказывали инсайдеры, даже просила тренера придержать в юниорах Алину Загитову, которой в итоге и уступила на Олимпиаде в 2018 году.

После Олимпиады в корейском Пхёнчхане 2018 года, где Медведева получила две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она уехала в Канаду и стала тренироваться в группе Брайана Орсера. В 2019 году она завоевала бронзу на чемпионате мира. Сейчас Медведева находится на 13-м месте рейтинга Международного союза конькобежцев.

Как писал NEWS.ru, Этери Тутберидзе удостоила свою бывшую ученицу Евгению Медведеву аплодисментов после того, как спортсменка чисто выполнила только четыре прыжковых элемента своей произвольной программы из семи.