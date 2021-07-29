Пракатень выиграла для России серебро Олимпиады в академической гребле

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Анна Пракатень финишировала второй в финале академической гребли для одиночек на Олимпийских играх в Токио. Она преодолела дистанцию за 7 минут 17,39 секунды.

Высшую ступень пьедестала 28-летняя россиянка уступила только Эмме Твигг из Новой Зеландии, установившей новый олимпийский рекорд (7 минут 13,97 секунды). Третьей была австрийка Магдалена Лобниг (7 минут 19,72 секунды).

Последний раз отечественные гребцы брали медаль в одиночках на московской Олимпиаде-80. Тогда отличилась Антонина Махина.

Ранее стало известно, что россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова выиграли серебряные медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого. В академической гребле сборная России на Олимпиадах не выигрывала медали с 2004 года.