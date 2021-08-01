Появилось видео, после которого белорусскую атлетку пытаются вернуть домой

Появилось видео, изначально опубликованное и удалённое из сторис Instagram белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, после которого её пытаются насильно вернуть домой. Оно было опубликовано на странице портала Tribuna в Twitter.

На ролике Тимановская жёстко критикует белорусских спортивных чиновников, обвиняя их в косяках, из-за которых у её коллег не было шанса попасть на Олимпиаду. Спортсменка недоумевает, почему её неожиданно поставили бежать эстафету 4 по 400 метров, причём она узнала это не от тренера, а от «левых людей».

О том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, сообщалось ранее в воскресенье. Потом стало известно, что она попросит политическое убежище.

Тимановская 2 августа должна была бежать дистанцию 200 метров на Олимпиаде-2020 в Токио.