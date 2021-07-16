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Появилось видео падения Загитовой во время шоу «Руслан и Людмила»

12:13, 17 июля 2021
Алина Загитова Алина Загитова Фото: vk.com/alinazagitova
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Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова впервые стала полноценной участницей ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое проходит в эти дни в Сочи. Во время спектакля она предприняла неудачную попытку исполнить тройной флип, после чего упала на лёд.

Роль Людмилы закрепили именно за 19-летней спортсменкой. Она трижды выходила на лёд, отводя на каждое выступление примерно по 10 минут.

Обладательница золотой награды Олимпиады-2018 дважды предприняла попытку исполнить любимый прыжок — тройной флип. Первый раз это увенчалось одинарным прыжком. Во время второй попытки фигуристка не смогла докрутить элемент и упала.

Постановка будет идти до 30 сентября.

Ранее хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о желании объединить Алину Загитову и Евгению Медведеву для участия в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

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