Появилось видео падения Загитовой во время шоу «Руслан и Людмила»
Анастасия Савина
Анастасия Савина
12:13, 17 июля 2021
Алина ЗагитоваФото: vk.com/alinazagitova
Читайте нас в Google Новости
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова впервые стала полноценной участницей ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое проходит в эти дни в Сочи. Во время спектакля она предприняла неудачную попытку исполнить тройной флип, после чего упала на лёд.
Роль Людмилы закрепили именно за 19-летней спортсменкой. Она трижды выходила на лёд, отводя на каждое выступление примерно по 10 минут.
Обладательница золотой награды Олимпиады-2018 дважды предприняла попытку исполнить любимый прыжок — тройной флип. Первый раз это увенчалось одинарным прыжком. Во время второй попытки фигуристка не смогла докрутить элемент и упала.