Получение лицензии UCI стало для велокоманды Marathon-Tula главным событием

https://static.news.ru/photo/e6b738d2-4399-11eb-9ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marathon-Tula Cycling Team/facebook.com

Главным результатом года для трековой российской команды Marathon-Tula стало получение лицензии Международного союза велосипедистов (UCI) на 2021 год. Кроме того, как отмечается в пресс-релизе команды, событием года стали и награды высшей пробы на чемпионате Европы в болгарском Пловдиве.

В Болгарии спринтер Marathon-Tula Александр Дубченко выиграл золотую медаль в темповой дисциплине — командной гонке преследования у мужчин. А Диана Климова в дуэте с Новолодской взяли серебро, уступив в финальном заезде итальянкам.

Соревнования возобновились только в августе, пандемия внесла свои коррективы в программу подготовки атлетов. Мы имели только титульные соревнования без подводящих более низкого класса. Тем не менее мы довольны результатами сезона. Медали высшей пробы ключевых стартов сезона, рекорд России, подтверждение лицензии на Олимпийские игры — всё это показатели плодотворной работы команды, — заявил генеральный менеджер Александр Егоров.

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге на чемпионате России по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах гонщики Marathon-Tula завоевали 10 наград, включая два золота, писал NEWS.ru.