Пока зарубежные команды начали планомерную подготовку к сезону, в России биатлонисты ещё не определились с первым сбором. Ориентировочно он запланирован на июль в Рыбинске, но многие регионы не готовы присылать туда своих спортсменов. Всё дело в жёстких карантинных ограничениях на передвижение, перемещение с оружием и в обязательной обсервации перед заездом на базу. NEWS.ru разбирался, какие сложности возникают с проведением первого сбора и как в Башкирии проходит централизованная подготовка.

Перед сбором восемь дней в обсервации

Первый централизованный сбор национальной команды по биатлону, в состав которой должны войти по 16 мужчин и женщин, должен начаться в Рыбинске с середины июля, сразу после углублённого медицинского обследования (УМО) в Москве. В качестве альтернативных вариантов рассматриваются Чайковский и олимпийский центр «Лаура» в Сочи. В Рыбинске команда планировала находиться почти два месяца в режиме полной самоизоляции, однако условия выезда на сбор не устраивают многие регионы, которые не хотят отпускать своих спортсменов и предпочитают, чтобы они готовились на базах поближе к дому. Может сложиться парадоксальная ситуация, если на сбор приедет меньше половины списочного состава. Именно поэтому рассматриваются и альтернативные варианты.

За 48 часов до прибытия в Москву спортсмены должны получить справку об отрицательном тесте на COVID-19, затем провести неделю в обсервации, 14–15 июля пройти УМО, а 16-го уехать в Рыбинск. Именно пункт о недельной обсервации и не устраивает большинство региональных команд, так как спортсмен в этот период не имеет возможности для нормальной подготовки и всё равно рискует заразиться. Кроме того, во многих регионах, где пик эпидемии ещё не прошёл, действуют ограничения на въезд и выезд, и, соответственно, на оформление командировок и получение доступа к оружию, что также создаёт дополнительные трудности для выезда спортсменов.

Не исключён вариант, при котором в полном составе сборная сможет собраться только в сентябре в Чайковском, где планируется летний чемпионат России, а до этого времени качество подготовки будет зависеть от регионов. К примеру, лидеры сборной России Екатерина Юрлова-Перхт и Александр Логинов делают это самостоятельно в Санкт-Петербурге и Саратове, но в июле Логинов может отправиться в Тюмень, чтобы готовиться с местной командой.

Без царя во главе

Неразберихи добавляет и кризисная ситуация в руководстве Союза биатлонистов России. Организацией сбора в Рыбинске и работой с тренерами сейчас занимается президент СБР Владимир Драчёв, а его оппоненты в правлении готовят на 11 июля отчётно-выборную конференцию, в рамках которой планируют его сместить. Параллельно и тот и другие пытаются перетянуть на свою сторону представителей регионов. От исхода этого мероприятия зависит и дальнейшая судьба испытывающей серьёзные финансовые проблемы федерации. Ведь мало выиграть выборы, надо ещё найти деньги на покрытие долгов и обеспечение нужд команды.

Старшие тренеры Юрий Каминский и Михаил Шашилов были назначены на свои посты Драчёвым, согласовавшим это решение с Минспортом, по сути они присягнули этому руководителю и активно взялись за подготовку, потому что время работает против них. Большая часть европейских сборных уже давно готовится централизованно. В то же время 11 июля может измениться центр принятия решений в СБР и сборной. К примеру, в случае смещения Драчёва на передний план в подготовке команды может выйти Валерий Польховский, ранее наблюдавший других людей на позициях старших тренеров и имеющий свой взгляд на процесс подготовки сборной.

Возросшая интенсивность и ежедневный контроль

Тем временем в Башкирии, в Абзаково уже проходит полноценный сбор региональной команды, где вместе с местными атлетами по планам тренеров сборной Юрия Каминского и Максима Максимова работают члены национальной команды Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. Они постоянно контактируют с наставниками и ежедневно отчитываются о выполнении тренировочного плана по электронной почте.

План очень сложный, своеобразный, отличается от того, что спортсмены делали раньше. Часовая нагрузка в функциональной подготовке значительно увеличена. В плане стрельбы Максимов даёт то же самое, что и раньше. Не только наши, но и все спортсмены постоянно на связи с тренерами и надеются, что в июле смогут провести сбор, — рассказал NEWS.ru старший тренер сборной Башкирии Виктор Никитин.

О дальнейших планах наставник пока не смог предоставить конкретную информацию, также он не сообщил о том, какие из запланированных летних стартов в июле в Рыбинске и в сентябре в Чайковском всё-таки состоятся. Рыбинские соревнования были предназначены для отбора на чемпионат мира, но Международный союз биатлонистов его отменил.