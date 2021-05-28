Побег из России: с каких пор нам стали не нужны фигуристы

За последние десять дней сразу два российских фигуриста сменили спортивное гражданство. Сначала Владимир Самойлов присоединился к сборной Польши, а вслед за ним Егор Мурашов перебрался в Швейцарию. Рассказываем, с чем связан подобный отток и почему это может навредить России.

Звёзды в юниорах

Что Самойлов, что Мурашов представляли столичную школу «Москвич» и выступали под руководством Виктории Буцаевой. Главные же спортивные достижения фигуристов пришлись на юниорский этап карьеры. Начнём с Мурашова. В 2017 году парень сходу смог зацепиться за призы (третье место) на первом для себя юниорском этапе Гран-при, но восьмое место уже на втором этапе оборвало все его шансы на финал серии. В следующем году Егор принял участие только в одном из этапов Гран-при. На этом его опыт выступлений на больших международных стартах подошёл к концу.

Егор Мурашов egor__murashov/instagram.com

В России фигурист в основном выступал на этапах Кубка России и первенствах страны, а на последнем чемпионате России в Челябинске занял 13 место. В техническом плане 21-летний спортсмен тоже не блистал. В его арсенале только один квад. Как мы знаем, в нынешних реалиях мужского одиночного катания с одним квадом можно рассчитывать на призовые места, только если ты — Михаил Коляда или Джейсон Браун.

Кстати, переход именно в сборную Швейцарии Егора Мурашова очень впечатлил и одновременно удивил первую российскую чемпионку мира в женском одиночном катании Марию Бутырскую.

Честно, я поражаюсь, как он умудрился затесаться в сборную Швейцарии. Это довольно консервативная страна. Ладно, сборная Белоруссии, Азербайджан — там получить гражданство проще. А в Швейцарии, кроме своих, никого не признают. Выступать за Швейцарию — круто, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Что касается Владимира Самойлова, то он также лучше всего проявил себя на данный момент на одном из юниорских этапов Гран-при. В 2017 году в Италии он забрался на вторую ступень пьедестала. Лучшим же достижением в Росси стало шестое место в чемпионате страны в 2018 году. Впрочем, известность фигурист заработал совсем не результатами. Самойлов является одним из немногих фигуристов, который успел попробовать себя как в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, так и у Этери Тутберидзе.

Владимир Самойлов samoylov_vs/instagram.com

Следующий момент, на который необходимо обратить внимание — классная техническая оснащённость фигуриста. Самойлов владеет всеми четверными прыжками. Конечно, многие из этих прыжков не вышли за рамки тренировок и видео в Instagram. Но квады имеются, а значит при грамотной работе можно будет вывести многие элементы ультра-си на стабильный уровень. К слову, о видео в Instagram. Самойлов радует своих подписчиков не только отчётами об освоении того и ли иного квада, но и какими-то уникальными каскадами: четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов, четверной лутц — ойлер — четверной сальхов. Он единственный из российских фигуристов, кто исполняет такие сумасшедшие по сложности каскады (хоть и на тренировке). Теперь же Самойлов будет восхищать своими кульбитами польскую аудиторию.

Выбраться из тени

Почему молодые и перспективные ребята выбираю другие сборные, а точнее другие более слабые сборные — понятно. Национальные команды Польши и Швейцарии могут гарантировать фигуристам-перебежчикам места в сборной, возможность на постоянной основе посещать важные международные соревнования. В преддверии Олимпиады это особенно актуально. Такого же мнения придерживается в том числе Мария Бутырская.

Это наверняка вынужденная мера. У нас в стране действительно большая конкуренция, очень много хороших фигуристов. Всегда могут возникнуть мысли: ради чего кататься, если даже не можем попасть в сборную? Они столько занимаются фигурным катанием, им хочется выступать на международных стартах. И они не первые такие. Много наших соотечественников, которые выступали за другие сборные и добивались высоких результатов. В нашей стране нужно быть лучшим, чтобы претендовать на какие-то результаты. Конечно же, всегда лучше выступать за Россию, у нашей страны больше возможностей, у нас сильная федерация, — заявила бывшая фигуристка.

Мария Бутырская mariabutyrskaia/instagram.com

К слову о соотечественниках. Ребята наверняка держат в уме положительный опыт других фигуристов, сменивших спортивное гражданство. Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили несколько лет назад перешёл из сборной России в сборную Грузии, а уже в 2020-ом году стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Екатерина Рябова, которая не так давно покинула академию Плющенко, тоже добилась очень высокой для сборной Азербайджана шестой строчки на турнире Старого Света. Наверняка и Самойлов, и Мурашов понимают, что за другие сборные они смогут проявить себя намного раньше, нежели чем за команду России. Это, определённо, должно подстёгивать и мотивировать.

Избавляемся от лишних?

Но если для фигуристов смена спортивного гражданства сопряжена в большей степени с позитивными моментами, то для сборной России такой расклад событий хорошим не назовёшь. Да, у нас много мужичин-одиночников. Да, у нас много качественных мужчин-одиночников. Однако проблема в том, что все наши парни очень (от слова совсем) нестабильные. На том или ином турнире зачастую просто невозможно предугадать победителя и призёров соревнований. Выстрелить или провалиться могут абсолютно все. В такой ситуации возникает логичный вопрос: зачем разбрасываться качественными активами? Или мы решили, что у нас всё отлично в мужской-одиночке. Это, конечно, огромное заблуждение.

Несмотря на то, что на данный момент ни Самойлов, ни Мурашов не проявили себя как-то особенно ярко, это совсем не значит, что от них нет никакого толка и они не смогут себя ещё зарекомендовать. Вспомните Евгения Семененко. Об этом фигуристе практически никто не знал до того момента, пока он не поехал на чемпионат мира. В декабре в Челябинске он занял 11 место, а уже в марте он стал звездой в России. Рано или поздно такой шанс мог возникнуть и у Мурашова с Самойловым. Но уже поздно. Теперь они представляют другие сборные. И, видимо, федерацию такой расклад совершенно не смущает.