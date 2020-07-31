Плющенко пообещал новые сенсации после прихода Косторной

https://static.news.ru/photo/089b64cc-d3b1-11ea-b210-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко анонсировал новые сенсации в российском фигурном катании после прихода в его академию Алёны Косторной. По словам тренера, в России много «потрясающих спортсменов», а уход Косторной из группы Этери Тутберидзе является только началом.

Об этом Плющенко рассказал в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что к переходу Касторной не имел отношения.

Никаких инициатив по Алёне Косторной у меня не было. Мы не общались, мы даже не были знакомы. Я видел Алёну по телевизору, смотрел её на соревнованиях, но мы никогда не пересекались вместе, — отметил Плющенко.

Он добавил, что не намерен переманивать других фигуристов более выгодными финансовыми условиями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что взорвалась очередная трансферная бомба в мире фигурного катания. Чемпионка Европы, главное открытие этого сезона Алёна Косторная присоединилась к группе «Ангелы Плющенко». Почему Косторная ушла от Тутберидзе и как это может повлиять на именитого наставника, рассказывается в материале NEWS.ru.