Плющенко пообещал новые сенсации после прихода Косторной

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко анонсировал новые сенсации в российском фигурном катании после прихода в его академию Алёны Косторной. По словам тренера, в России много «потрясающих спортсменов», а уход Косторной из группы Этери Тутберидзе является только началом.
Об этом Плющенко
Никаких инициатив по Алёне Косторной у меня не было. Мы не общались, мы даже не были знакомы. Я видел Алёну по телевизору, смотрел её на соревнованиях, но мы никогда не пересекались вместе, — отметил Плющенко.
Он добавил, что не намерен переманивать других фигуристов более выгодными финансовыми условиями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что взорвалась очередная трансферная бомба в мире фигурного катания. Чемпионка Европы, главное открытие этого сезона Алёна Косторная присоединилась к группе «Ангелы Плющенко». Почему Косторная ушла от Тутберидзе и как это может повлиять на именитого наставника, рассказывается в материале NEWS.ru.
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