Плющенко показал, как его воспитанники выполняют двойной аксель

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил в социальной сети, как фигуристы его академии выполняют двойной аксель необычным образом.

Новые фишки — двойной аксель с руками назад! Попробуй повтори! — написал Плющенко в социальной сети.

По его словам, эстафету начали Вероника Жилина и Никита Сарновский. За лучшие попытки полагается приз от «Ангелов Плющенко».

Ранее NEWS.ru писал, что американский фигурист украинского происхождения Ярослав Паниот объяснил, почему разочаровался в двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.

Спортсмен рассказал, что россиянин долгое время был его кумиром. Однажды он увидел чемпиона и подошёл к нему, чтобы сфотографироваться.