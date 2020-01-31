https://static.news.ru/photo/6ed5fa9e-43d4-11ea-87a1-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил шансы воспитанниц Этери Тутберидзе на чемпионате мира в Монреале. По его словам, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова должны забрать все медали женского турнира.

Однозначно будет труднее. Но наша тройка сто процентов должна выигрывать, занимать весь подиум, — отметил Плющенко в интервью газете «Спорт-экспресс».

Он добавил, что не совсем чистое катание фигуристок на чемпионате Европы в Граце, где они выиграли все медали, связано с работой на тренировках. Однако важно то, что ученицы Тутберидзе нужный результат пока выдают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Плющенко резко отреагировал на высказывание хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова, призвавшего всех критиков тренера «закрыть рты» и заниматься своими делами. Плющенко посоветовал хореографу учиться у начальницы, как нужно отвечать серьёзным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть.