Пловец Владимир Морозов одержал победу на 50-метровке вольным стилем

Пловец Владимир Морозов победил на дистанции 50 метров вольным стилем в первый день третьего этапа Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште.
Так, спортсмен продемонстрировал время 20,98 секунды. На втором месте оказался болгарин Кристиан Голомеев (+0,06 секунды), а на третьем — венгр Себастьян Сабо (+0,21).
В мужской эстафете 4 по 100 м комплексным плаванием команда Морозова стала второй.
Ранее NEWS.ru писал, что «Зенит» одержал победу над «Академией Коноплёва» (Самарская область) в ходе матча 7-го тура молодёжного первенства России по футболу.
Встреча завершилась со счётом 5:1.