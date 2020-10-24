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Пловец Владимир Морозов одержал победу на 50-метровке вольным стилем

16:02, 24 октября 2020
Владимир Морозов Владимир Морозов Фото: instagram.com/v1adm

Пловец Владимир Морозов победил на дистанции 50 метров вольным стилем в первый день третьего этапа Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште.

Так, спортсмен продемонстрировал время 20,98 секунды. На втором месте оказался болгарин Кристиан Голомеев (+0,06 секунды), а на третьем — венгр Себастьян Сабо (+0,21).

В мужской эстафете 4 по 100 м комплексным плаванием команда Морозова стала второй.

Ранее NEWS.ru писал, что «Зенит» одержал победу над «Академией Коноплёва» (Самарская область) в ходе матча 7-го тура молодёжного первенства России по футболу.

Встреча завершилась со счётом 5:1.

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