Пловец Колесников завоевал третью золотую медаль на чемпионате Европы

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Российский пловец Климент Колесников завоевал третью золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Он быстрее всех проплыл 100 метров вольным стилем.

Колесников испытал серьёзную конкуренцию со стороны итальянца Алессандро Миресси и выиграл у него буквально касание, показав результат 47,37 секунды. Миресси стал обладателем серебряной награды с результатом 47,45, а бронзовая награда досталась ещё одному россиянину 19-летнему Андрею Минакову (47,74).

Как сообщалось ранее, российский пловец Климент Колесников одержал победу на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта в плавании на 50 метров на спине, улучшив свой же мировой рекорд, установленный в полуфинале.