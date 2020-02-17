В финале конкурса слем-данков 19-летний Александр Петенёв убедительно переиграл американского легионера петербургского «Зенита» Остина Холлинза, перед решающей попыткой надевшего майку «Лос-Анджелес Лейкерс» с игровым номером и фамилией недавно погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта. NEWS.ru после окончания Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ взял эксклюзивное интервью у неожиданного героя баскетбольного шоу.

«Те два данка, которые исполнил в финале, раньше никогда не делал»

— Победить в конкурсе бросков сверху — особый шик, а если при этом ещё и обыграть американца — это, наверное, неповторимые ощущения?

— Так оно и есть. Но, если честно, я от Холлинза большего ожидал в этом конкурсе. Не могу сказать, что в последней попытке мне всё далось легко, но очень сильно помог какой-то всплеск эмоций.

— Специально готовились к этому конкурсу?

— Узнал примерно за две недели до Матча всех звёзд, что приму участие в конкурсе бросков сверху. Но чтобы специально готовиться к этому контесту — нет, такого не было. Так, после тренировки остаться ещё минут на десять, что-то попробовать... Но могу признаться, что те два данка, которые я исполнил в финале, раньше никогда не делал (улыбается).

— Как давно заметили — вы сами, тренеры, партнёры по команде, — что у вас эффектно получаются броски сверху?

— На самом деле я всегда отличался атлетизмом и хорошей прыгучестью. Я записал видео и отослал его организаторам, чтобы попасть на конкурс слем-данков. Видимо, им понравилось, раз меня пригласили. И вот чем всё это закончилось (улыбается).

— После двух попыток предварительного раунда Холлинз лидировал, опережая вас по сумме набранных баллов. Это вас подстёгивало или и так были уверены в себе?

— Я получил очень мало баллов за самый первый данк в предварительном раунде...

— Заслуженно или вас жюри слегка «поджало»?

— Не знаю, не мне судить. Но оценки действительно были очень скромные. Пришлось уже вторую попытку подкорректировать, усложнить её. Когда исполнил этот бросок и понял, что попадаю в финал, сам себя спросил: «А что же будет дальше?» Но кое-какие задумки были в голове, и хорошо, что удалось их реализовать.

— Когда Холлинз перед второй финальной попыткой надел майку с номером Коби Брайанта, у вас какие были чувства?

— Я подумал, что Остин будет стараться исполнить фирменный данк Коби. Но он сделал другой бросок.

«В этом году мне пока рано идти на драфт НБА»

— Может быть, Холлинз сам себя психологически загнал в угол, попытавшись сыграть роль суперзвезды НБА?

— Сложно сказать, как это подействовало на американца, а мне было тяжелее по той причине, что я свои попытки исполнял первым. Остин уже видел, сколько очков я набрал, и понимал, что ему нужно сделать, чтобы меня обыграть. Но получилось так, что не обыграл.

— Вы стали единственным представителем саратовского «Автодора» на нынешнем Матче звёзд Единой лиги ВТБ, да и в самой игре участия не принимали — только в конкурсе слем-данков. Какие остались впечатления от всего баскетбольного вечера?

— Просто нереальные впечатления! В таком возрасте попасть сюда — это дорогого стоит. Очень благодарен руководству лиги, организаторам за то, что позвали меня на Матч звёзд. Надеюсь, они увидели и оценили, на что я способен (улыбается).

— Будете выставлять свою кандидатуру на драфт новичков НБА?

— Пока не знаю — будет видно по итогам сезона. Если объективно, то одними данками себя не покажешь, все свои умения не раскроешь. Для этого нужны игровое время, постоянная игровая практика в клубе. Думаю, в этом году мне пока рано идти на драфт НБА.

— С игровым временем у вас могут быть проблемы ещё и по той причине, что «Автодор» в нынешнем сезоне выступает просто ужасно и в плей-офф, по всей вероятности, уже не попадает. Значит, у вас будет меньше возможностей проявить себя. В чём причины столь неудачной игры волжан?

— Может быть, нам где-то не везёт, возможно, президент нашего клуба (Владимир Родионов. — NEWS.ru) выдал нам, молодым игрокам, слишком много авансов, которые мы не оправдали. Понятно, что молодёжи необходимо как можно больше играть, чтобы совершенствовать своё мастерство, но стабильности нам не хватает. Возможно, по этой причине результаты у «Автодора» в нынешнем сезоне далеко не самые впечатляющие. Но пока регулярный чемпионат ещё не закончен, мы обязательно поборемся, пока есть хотя бы теоретические шансы на попадание в плей-офф.