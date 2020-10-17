Перенесённый матч между баскетбольными ЦСКА и «Зенитом» пройдёт в феврале

https://static.news.ru/photo/fb2d6a4c-107d-11eb-950e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга состоится в феврале. Изначально матч должен был пройти 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба из города на Неве.

Лига перенесла матч из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в «Зените». Предполагалось, что встреча состоится 19 октября. Однако с этой даты игру тоже пришлось перенести. ЦСКА и «Зенит» выйдут на площадку друг против друга 13 февраля 2021 года.

В петербургском коллективе был объявлен карантин из-за заразившихся COVID-19 членов команды. Заболели восемь баскетболистов, главный тренер, ещё три человека из тренерского штаба и массажист.

Как ранее передавал NEWS.ru, спортивный директор баскетбольного клуба «Зенит» Манос Пападопулос прокомментировал возможные поправки Евролиги в правило по сорванным матчам из-за вспышек коронавируса в клубе.