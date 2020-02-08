Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов Фото: Jed Leicester/www.imago-images.de/Global Look Press

Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место на первенстве России среди юниоров в соревнованиях спортивных пар в Саранске.

Спортсмены в сумме за два проката набрали 207,47 балла. Серебро завоевали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (202,20), третье место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (194,45).

Ранее российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх — 2020 в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.

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