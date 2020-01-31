https://static.news.ru/photo/6364ba78-4448-11ea-b64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отсутствие дорожной карты по устранению Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) нарушений антидопинговых правил стало одной из причин приостановки государственной аккредитации ВФЛА.

В установленный срок во взаимодействии с РУСАДА не была разработана, утверждена и не представлена в Минспорт России дорожная карта, — сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Ранее министр спорта Олег Матыцин по итогам внеочередного заседания комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций подписал приказ о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА, писал NEWS.ru.