Отсутствие дорожной карты по устранению Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) нарушений антидопинговых правил стало одной из причин приостановки государственной аккредитации ВФЛА.
В установленный срок во взаимодействии с РУСАДА не была разработана, утверждена и не представлена в Минспорт России дорожная карта, — сообщает пресс-служба Минспорта РФ.
Ранее министр спорта Олег Матыцин по итогам внеочередного заседания комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций подписал приказ о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен