Загитова в свой день рождения рассказала об осуществившейся мечте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда российских пловцов одержала победу на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Обладателями золотых медалей стали выступавшие в финале Андрей Минаков, Александр Щёголев, Владислав Гринёв и Климент Колесников и участники предварительных заплывов.

В финале российская четвёрка преодолела дистанцию за 3.10,41 минуты, показав рекордный результат для чемпионатов Европы. Обладателями серебряных наград стали британцы с результатом 3.11,56, а бронза досталась итальянцам (3.11,87). Таким образом,...