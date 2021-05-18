Загитова в свой день рождения рассказала об осуществившейся мечте

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 в Пхёнчхане Алина Загитова в день рождения рассказала об осуществившейся мечте. Запись она сделала на своей странице в Instagram.
Моя мечта вернуться в Японию снова свершилась. В связи со сложившейся ситуацией с COVID-19 я должна оставаться в изоляции. Но я готова к этому и рада встретиться с этой прекрасной страной, — написала спортсменка, которой 18 мая исполнилось 19 лет.
Спортсменка прибыла в Японию на предпоказ фильма «Пальма», в котором сыграла эпизодическую роль.
3 мая Загитова рассказала о достижениях, которыми гордится. Среди них победа на финале Гран-при в 2017-м, золото на чемпионате России, золотая медаль на чемпионате Европы и победа на Олимпийских играх.