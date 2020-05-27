Выборы президента СБР могут пройти 11 июля в Москве

Правление Союза биатлонистов России определило предварительную дату и место отчётно-выборной конференции, на которой может быть избран новый президент СБР.



Как стало известно NEWS.ru, конференция, по предварительному решению, должна пройти 11 июля в Москве. Её точное время и место будет определено до начала июня, а организационными вопросами будет заниматься исполняющий обязанности исполнительного директора Виктор Майгуров. Против этого решения голосовал действующий президент СБР Владимир Драчёв и его сторонники Сергей Тарасов и Сергей Чепиков, однако оно было принято большинством голосов.