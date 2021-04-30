Осторожно, дети: самые страшные аварии в спорте

Ужасная новость пришла под вечер пятницы, 30 апреля: пять несовершеннолетних девочек стали жертвами ДТП в Ставропольском крае. Столкнулись микроавтобус и КамАЗ. В микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда. Расскажем, что именно случилось в регионе, и вспомним другие страшные дорожные аварии с участием спортсменов.

По 13 лет

В аварию попали сразу три машины. ДТП произошло на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь. Столкнулись автобус Mercedes-Benz Sprinter, автомобиль ВАЗ-2109 и грузовик.

Из 18 человек, ехавших в автобусе, 14 — воспитанницы спортшколы олимпийского резерва № 2 Волгограда. Им всем было по 13 лет. Пять из них погибли, из взрослых все выжили. Столкновение было настолько сильным, что перевернулся даже КамАЗ.

ГИБДД России/ТАСС

К сожалению, на дорогах погибают все: дети, взрослые, спортсмены, люди любых профессий и статуса, даже принцессы. Обычно, правда, не целой командой, а по одиночке. Сейчас вспомним примеры.

Бобслеист, участник Олимпиады в Сочи

2 июня 2014 года погиб 29-летний Николай Хренков, российский бобслеист, участник Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Его Honda Accord выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110. Это случилось на 23-м километре трассы Красноярск — Железногорск в районе посёлка Подгорный. Погиб не только спортсмен, но и водитель другой машины — 63-летний житель Сосновоборска.

Роковой лось

19 мая 2014 года погиб 37-летний автогонщик Максим Травин. Он ехал на мотоцикле и врезался в выбежавшего на дорогу лося. Это случилось на восьмом километре трассы А107 в Наро-Фоминском районе Подмосковья близ посёлка Калининец.

Футболист донецкого «Шахтёра»

В том же 2014 году произошла ещё одна автокатастрофа, унёсшая жизнь известного спортсмена. 8 февраля футболист «Шахтёра» Майкон разбился в городе Донецке. Он совершал обгон и лоб в лоб столкнулся с встречным автомобилем. Машину на скользкой дороге несколько раз раскрутило.

Чемпион мира по борьбе

29 декабря 2013 года в ДТП погиб двукратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратный чемпион мира по борьбе 27-летний россиянин Бесик Кудухов. Он ехал в Краснодар из Владикавказа. В районе Армавира его «Лада Приора» столкнулась с грузовиком. По неустановленным причинам Кудухов выехал на встречную полосу и от удара погиб на месте.

Бесик Кудухов Владимир Баранов/РИА Новости

Футболист «Рубина»

22 июня 2007 года в Казани погиб молодой футболист «Рубина» Ленар Гильмуллин. Он рано утром ехал на пассажирском сиденье мотоцикла в столицу Татарстана с празднования своего дня рождения. На подъезде к городу транспортное средство выбросило в кювет. Водитель выжил и скрылся с места ДТП, а Гильмуллин остался лежать с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Его обнаружили случайные прохожие, после чего он был доставлен в больницу. Там Ленара ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли.

Легенда советского и грузинского футбола

Любой, кто смотрел футбол в 1970-е, знает Давида Кипиани. Легендарный форвард, чемпион СССР в составе «Динамо» (Тбилиси), а потом чемпион Грузии с этим же клубом в качестве тренера прожил всего 49 лет. В 2001 году он на Mercedes на огромной скорости врезался в дерево на повороте к селу Чардахи. Кипиани кончался по дороге в больницу. Как сообщили в местной милиции, в момент аварии он разговаривал по мобильному телефону.