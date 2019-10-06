Глава оргкомитета чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе Далан Аль Хамад опроверг сообщения о малом количестве зрителей на трибунах во время соревнований.
Это неправда, что стадион был полностью пустым в первые дни турнира. В Катаре живёт более 100 диаспор, которые с большим удовольствием приходили на трибуны и болели за своих соотечественников, — приводит слова Далана Аль Хамада «Чемпионат».
Чемпионат мира в Дохе завершится позже в воскресенье, 6 октября.
Российские спортсмены, выступавшие на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей, писал News.ru.
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