https://static.news.ru/photo/3c37c258-e85c-11e9-95f6-fa163e074e61_660.jpg Юлиан Вебер на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Глава оргкомитета чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе Далан Аль Хамад опроверг сообщения о малом количестве зрителей на трибунах во время соревнований.

Это неправда, что стадион был полностью пустым в первые дни турнира. В Катаре живёт более 100 диаспор, которые с большим удовольствием приходили на трибуны и болели за своих соотечественников, — приводит слова Далана Аль Хамада «Чемпионат».

Чемпионат мира в Дохе завершится позже в воскресенье, 6 октября.

Российские спортсмены, выступавшие на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей, писал News.ru.