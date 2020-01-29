https://static.news.ru/photo/9126f044-428f-11ea-876b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главными критериями для включения кандидатов в состав национальной сборной являются результаты, показанные спортсменами на международных и всероссийских соревнованиях. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В одиночном катании необходимо занять с 1 по 18 место на чемпионате мира, не ниже 12-го — на чемпионате Европы, на этапах Гран-при — с 1 по 8 место.

В парном катании и танцах на льду фигуристам для попадания в сборную России необходимо быть не ниже 15-го места на чемпионате мира, войти в топ-10 на чемпионате Европы и занять с 1 по 16 мест на этапах Гран-при.

Также важными являются результаты, показанные на чемпионате и Кубке России, а также Первенствах и Спартакиадах России.

Помимо этого, обращают внимание на сложность программ, стабильность выступлений, психологическую устойчивость и мотивацию спортсмена.

Формирование и утверждение состава кандидатов в национальные сборные проходит ежегодно до 15 мая.

При этом президент ФФККР Александр Горшков заявил, что в составе сборной России на чемпионат мира-2020 больших изменений не будет.

Как писал NEWS.ru ранее, российская фигуристка Алёна Косторная выиграла проходящий в Австрии чемпионат Европы. Она набрала в сумме 240,81 балла. Серебряную медаль завоевала Анна Щербакова с 237,76 балла.