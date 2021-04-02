«Он вытолкнул меня с лыжни»: Клебо рассказал о конфликте с Большуновым

https://static.news.ru/photo/6a8bf30a-93bd-11eb-b827-96000091f725_660.jpg Фото: Sammy Minkoff via www.imago-images.de/Global Look Press

Российский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о конфликте с россиянином Александром Большуновым в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Видео он выложил на своём YouTube-канале.

Вы видели, что меня дисквалифицировали. Мне кажется, это безумие. Я провёл так много спринтов, я знаю, какие вещи можно делать на трассе. Я чувствовал себя очень хорошо, я все держал под контролем. Он (Большунов. — NEWS.ru) просто вытолкнул меня с лыжни, хотя я шёл далеко от него, — сказал Клебо.

Норвежец уверен, что сам не сделал ничего неправильного. Он заявил, что для него тот день худший в жизни. Он пытался сжаться как мог, а Большунов, по его словам, занял его пространство и задел его, из-за чего палка россиянина сломалась.

По итогам сезона Большунов стал чемпионом мира и обладателем Кубка мира в общем зачёте. Клебо до этого дважды брал Кубок мира, шесть раз становился чемпионом мира и трижды — олимпийским чемпионом.

28 марта, как писал NEWS.ru, Большунов завоевал второе золото на чемпионате России по лыжным гонкам.