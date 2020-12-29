Норвежцы с возу — Большунову легче: бойкот только украсит «Тур де Ски»

Норвегия решила продолжить бойкот и войну с Международной лыжной федерацией (FIS) и вслед за декабрьскими этапами Кубка мира отказаться от «Тур де Ски». Шведы и финны соседей в этот раз не поддержали, а отсутствие самой доминирующей страны в лыжных гонках даст шанс остальной Европе и Северной Америке заявить о себе. Главными же фаворитами в отсутствие «викингов» станут россияне Александр Большунов и Наталья Непряева.

Норвежцы против норвежца

Яблоком раздора между норвежской Федерацией лыжных гонок и FIS стал календарь сезона, который последняя не захотела менять, несмотря на усиление второй волны пандемии в Европе. В отличие от Международного союза биатлонистов, чиновники не пошли на оптимизацию календаря, да и меры по защите спортсменов на первом этапе Кубка мира в финской Руке многие спортсмены сочли недостаточными, поэтому норвежцы, финны и шведы решили отказаться от стартов в Давосе и Дрездене. Норвежцы пошли дальше и начали открыто шантажировать федерацию, заявив, что не побегут и «Тур де Ски», если FIS не изменит календарь и не проведёт пять этапов в одном месте вместо восьми в трёх разных.

Чиновники во главе с руководителем комитета по лыжным гонкам FIS норвежцем Вегардом Ульвангом ультиматум проигнорировали и обвинили норвежцев в неприкрытом шантаже. К слову, несмотря на проведение гонок в городе, небо на землю не упало и массовых заболеваний среди лыжников не случилось. Более того, из мировой элиты заболела только шведка Шарлотта Калла, которая как раз воздерживалась от стартов и находилась дома.

В то же время позиция норвежцев выглядит как минимум непоследовательной. Продиктованные заботой о здоровье спортсменов меры и отказ от международных стартов удивительным образом сочетались с выездами по всей Европе представителей других лыжных видов спорта из Норвегии и участием лыжников во внутренних стартах, на которых даже отсутствуют обязательные тесты на COVID-19. На странную позицию соотечественников обратил внимание трёхкратный олимпийский чемпион Вегард Ульванг.

Йоханнес Клэбо Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Другие страны не понимают нашу точку зрения. Причина, по которой Норвегия отказалась от участия в соревнованиях, вызвала резкую реакцию и негодование за рубежом. То ли это наши приоритеты в сезоне, то ли карантинные ограничения, то ли вопросы здоровья и безопасности. Это разные типы аргументов, которые легко могут перекрыть друг друга. Это вызывает непонимание у иностранных спортсменов. Речь идёт о вкладе в общее дело. Американцы проехали полмира, чтобы добраться на Кубок мира, русские делают то же самое. Прилетают команды из Центральной Европы. Кто-то добирается на машине. А Норвегия ехать не хочет. Конечно же, это вызывает острую реакцию. Многие подозревают, что у Норвегии есть свои мотивы, — заявил Ульванг в эфире норвежского канала TV2.

О политическом характере борьбы говорят и щедрые «стипендии», выплаченные норвежской федерацией своим спортсменам за бойкот. Так, лидеры сборной Йоханнес Клэбо и Терезе Йохауг получили по 15 тысяч долларов за пропуск двух декабрьских этапов. Остальные спортсмены основного состава — чуть меньше, но тоже приличные вознаграждения. За такие деньги можно отказаться от стартов и провести Рождество в самоизоляции у тёплых каминов. Ещё одним отказником оказался финн Йиво Нисканен, который мотивировал снятие с «Тур де Ски» желанием получше подготовиться к февральскому чемпионату мира в немецком Оберстдорфе.

Лучший шанс сделать дубль

В отсутствие норвежцев автоматическими фаворитами становятся российские лыжники, но как показали два последних кубковых этапа, лёгкой жизни у них не будет. Елена Вяльбе повезёт в Австрию и Швейцарию боевой состав, в котором не нашлось место лишь вице-чемпиону прошлогоднего тура, восстанавливающемуся после последствий коронавируса Сергею Устюгову.

Основная ставка в команде будет сделана на Александра Большунова, имеющего отличные шансы защитить свой титул. Действующий обладатель Кубка мира и безоговорочный лидер общего зачёта в этом году выступает не столь ярко, но за счёт стабильности и универсализма (Сан Саныч одинаково хорош и в спринте, и в дистанционных гонках, и в классическом и коньковом ходе) остаётся мировым лидером. Но если мужчины уже трижды выигрывали «Тур», то женщинам до сих пор не удавалось бросить вызов норвежкам.

Наталья Непряева Arvid Müller via imago-images.de/Global Look Press

Такой шанс представится Наталье Непряевой, которая последние два сезона занимала второе место в тотале. И хотя её результатами пока не очень довольна Вяльбе, именно универсализм является главным козырем Натальи в борьбе финками, шведками и сенсационным лидером этого сезона американской Рози Бреннан. Теневыми лидерами в женской команде являются вернувшиеся после декрета Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Глеб Ретивых может проявить себя на спринтерских этапах, а в дистанционных гонках и общем зачёте способны на сюрприз Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин и Артём Мальцев.

Состав сборной России на «Тур де Ски — 2021»

Мужчины:

Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков и Александр Терентьев.

Женщины:

Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина и Анастасия Фалеева.

Польза для развития лыжных гонок в Европе

Популярность лыжных гонок в Европе в последние годы угасает и значительно уступает биатлону. Виной всему безраздельное лидерство норвежцев, которым компанию на подиумах могли в последние годы составить только россияне и шведы, а остальным странам оставалось бороться за место в десятке. В отсутствие скандинавов призовыми местами успели отметиться итальянцы, швейцарцы, французы, словенцы, американцы и даже англичане, что может дать дополнительный импульс развитию спорта в этих странах.

Конечно, «Тур де Ски» сильно проиграет от отсутствия яркой вывески «Большунов против Клэбо», но с другой стороны, по новой вспыхнет интрига в борьбе за лидерство у женщин, где в отсутствие Йохауг сразу полдюжины спортсменок поведут борьбу за лидерскую майку с примерно равными шансами на успех. Поэтому сам лыжный спорт в этой ситуации только выиграет, а сборная Норвегии, оставшаяся в одиночестве, проиграет и сможет реабилитироваться только на чемпионате мира.