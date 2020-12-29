Норвежцы с возу — Большунову легче: бойкот только украсит «Тур де Ски»

Норвегия решила продолжить бойкот и войну с Международной лыжной федерацией (FIS) и вслед за декабрьскими этапами Кубка мира отказаться от «Тур де Ски». Шведы и финны соседей в этот раз не поддержали, а отсутствие самой доминирующей страны в лыжных гонках даст шанс остальной Европе и Северной Америке заявить о себе. Главными же фаворитами в отсутствие «викингов» станут россияне Александр Большунов и Наталья Непряева.
Норвежцы против норвежца
Яблоком раздора между норвежской Федерацией лыжных гонок и FIS стал календарь сезона, который последняя не захотела менять, несмотря на усиление второй волны пандемии в Европе. В отличие от Международного союза биатлонистов, чиновники не пошли на оптимизацию календаря, да и меры по защите спортсменов на первом этапе Кубка мира в финской Руке многие спортсмены сочли недостаточными, поэтому норвежцы, финны и шведы решили отказаться от стартов в Давосе и Дрездене. Норвежцы пошли дальше и начали открыто шантажировать федерацию, заявив, что не побегут и «Тур де Ски», если FIS не изменит календарь и не проведёт пять этапов в одном месте вместо восьми в трёх разных.
Чиновники во главе с руководителем комитета по лыжным гонкам FIS норвежцем Вегардом Ульвангом ультиматум проигнорировали и обвинили норвежцев в неприкрытом шантаже. К слову, несмотря на проведение гонок в городе, небо на землю не упало и массовых заболеваний среди лыжников не случилось. Более того, из мировой элиты заболела только шведка Шарлотта Калла, которая как раз воздерживалась от стартов и находилась дома.
В то же время позиция норвежцев выглядит как минимум непоследовательной. Продиктованные заботой о здоровье спортсменов меры и отказ от международных стартов удивительным образом сочетались с выездами по всей Европе представителей других лыжных видов спорта из Норвегии и участием лыжников во внутренних стартах, на которых даже отсутствуют обязательные тесты на COVID-19. На странную позицию соотечественников обратил внимание трёхкратный олимпийский чемпион Вегард Ульванг.
Другие страны не понимают нашу точку зрения. Причина, по которой Норвегия отказалась от участия в соревнованиях, вызвала резкую реакцию и негодование за рубежом. То ли это наши приоритеты в сезоне, то ли карантинные ограничения, то ли вопросы здоровья и безопасности. Это разные типы аргументов, которые легко могут перекрыть друг друга. Это вызывает непонимание у иностранных спортсменов. Речь идёт о вкладе в общее дело. Американцы проехали полмира, чтобы добраться на Кубок мира, русские делают то же самое. Прилетают команды из Центральной Европы. Кто-то добирается на машине. А Норвегия ехать не хочет. Конечно же, это вызывает острую реакцию. Многие подозревают, что у Норвегии есть свои мотивы, — заявил Ульванг в эфире норвежского канала TV2.
О политическом характере борьбы говорят и щедрые «стипендии», выплаченные норвежской федерацией своим спортсменам за бойкот. Так, лидеры сборной Йоханнес Клэбо и Терезе Йохауг получили по 15 тысяч долларов за пропуск двух декабрьских этапов. Остальные спортсмены основного состава — чуть меньше, но тоже приличные вознаграждения. За такие деньги можно отказаться от стартов и провести Рождество в самоизоляции у тёплых каминов. Ещё одним отказником оказался финн Йиво Нисканен, который мотивировал снятие с «Тур де Ски» желанием получше подготовиться к февральскому чемпионату мира в немецком Оберстдорфе.
Лучший шанс сделать дубль
В отсутствие норвежцев автоматическими фаворитами становятся российские лыжники, но как показали два последних кубковых этапа, лёгкой жизни у них не будет. Елена Вяльбе повезёт в Австрию и Швейцарию боевой состав, в котором не нашлось место лишь вице-чемпиону прошлогоднего тура, восстанавливающемуся после последствий коронавируса Сергею Устюгову.
Основная ставка в команде будет сделана на Александра Большунова, имеющего отличные шансы защитить свой титул. Действующий обладатель Кубка мира и безоговорочный лидер общего зачёта в этом году выступает не столь ярко, но за счёт стабильности и универсализма (Сан Саныч одинаково хорош и в спринте, и в дистанционных гонках, и в классическом и коньковом ходе) остаётся мировым лидером. Но если мужчины уже трижды выигрывали «Тур», то женщинам до сих пор не удавалось бросить вызов норвежкам.
Такой шанс представится Наталье Непряевой, которая последние два сезона занимала второе место в тотале. И хотя её результатами пока не очень довольна Вяльбе, именно универсализм является главным козырем Натальи в борьбе финками, шведками и сенсационным лидером этого сезона американской Рози Бреннан. Теневыми лидерами в женской команде являются вернувшиеся после декрета Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Глеб Ретивых может проявить себя на спринтерских этапах, а в дистанционных гонках и общем зачёте способны на сюрприз Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин и Артём Мальцев.
Состав сборной России на «Тур де Ски — 2021»
Мужчины:
Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков и Александр Терентьев.
Женщины:
Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина и Анастасия Фалеева.
Польза для развития лыжных гонок в Европе
Популярность лыжных гонок в Европе в последние годы угасает и значительно уступает биатлону. Виной всему безраздельное лидерство норвежцев, которым компанию на подиумах могли в последние годы составить только россияне и шведы, а остальным странам оставалось бороться за место в десятке. В отсутствие скандинавов призовыми местами успели отметиться итальянцы, швейцарцы, французы, словенцы, американцы и даже англичане, что может дать дополнительный импульс развитию спорта в этих странах.
Конечно, «Тур де Ски» сильно проиграет от отсутствия яркой вывески «Большунов против Клэбо», но с другой стороны, по новой вспыхнет интрига в борьбе за лидерство у женщин, где в отсутствие Йохауг сразу полдюжины спортсменок поведут борьбу за лидерскую майку с примерно равными шансами на успех. Поэтому сам лыжный спорт в этой ситуации только выиграет, а сборная Норвегии, оставшаяся в одиночестве, проиграет и сможет реабилитироваться только на чемпионате мира.