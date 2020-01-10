https://static.news.ru/photo/3361e472-339f-11ea-b001-fa163e074e61_660.jpg Елена Никитина Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder/Global Look Press

Россиянка Елена Никитина стала победительницей третьего этапа Кубка мира по скелетону, проходящего на горнолыжном курорте Ла-Плань (Франция).

По сумме двух заездов победительница общего зачёта Кубка мира в прошедшем сезоне показала результат 2 минуты 2,72 секунды.

На втором месте финишировала Жанин Флок из Австрии, третьей стала немка Жаклин Лёллинг.

Никитина — бронзовый призёром Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также в её копилке серебряная и бронзовая награды чемпионата мира 2016 года. Кроме того, она является двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).

Ранее российский скелетонист, олимпийски чемпион Александр Третьяков завоевал бронзовую медаль на первом этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, писал NEWS.ru.