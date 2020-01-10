Россиянка Елена Никитина стала победительницей третьего этапа Кубка мира по скелетону, проходящего на горнолыжном курорте Ла-Плань (Франция).
По сумме двух заездов победительница общего зачёта Кубка мира в прошедшем сезоне показала результат 2 минуты 2,72 секунды.
На втором месте финишировала Жанин Флок из Австрии, третьей стала немка Жаклин Лёллинг.
Никитина — бронзовый призёром Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также в её копилке серебряная и бронзовая награды чемпионата мира 2016 года. Кроме того, она является двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).
Ранее российский скелетонист, олимпийски чемпион Александр Третьяков завоевал бронзовую медаль на первом этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, писал NEWS.ru.
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