https://static.news.ru/photo/45cc34d8-4b68-11ea-9b60-fa163e074e61_660.jpg Владимир Никитин Фото: rusaf.official/facebook.com

Россиянин Владимир Никитин занял первое место в беге на дистанции 3000 метров на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в Москве.

Никитин преодолел дистанцию за 7 минут 39,94 секунды и поставил новый рекорд России в помещении. Вторым стал Евгений Рыбаков (8.00,02), бронзу завоевал Максим Якушев (8.07,17).

Ранее трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей легкоатлетического турнира «Русская зима» в прыжках в высоту. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 205 см, что стало её личным рекордом на соревнованиях в помещении, писал NEWS.ru.