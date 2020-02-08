https://static.news.ru/photo/16f2d25c-4b59-11ea-8694-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей легкоатлетического турнира «Русская зима» в прыжках в высоту.

Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 205 см, что стало её личным рекордом на соревнованиях в помещении. Второе место заняла Анна Чичерова (196 см), бронзу завоевала Кристина Королёва (188 см).

Ранее Ласицкене положительно отнеслась к решению Министерства спорта РФ приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), писал NEWS.ru.