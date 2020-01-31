https://static.news.ru/photo/ffeafac8-443f-11ea-a652-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене положительно отнеслась к решению Министерства спорта РФ приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Спортсменка отметила, что новый министр спорта Олег Матыцин сделал за десять дней своей работы то, на что никто не решался почти пять лет.

Поддерживаю данное решение министерства спорта и рассчитываю, что это лишь только первый шаг на пути к выздоровлению нашей лёгкой атлетики, — цитирует Ласицкене ТАСС.

Министр спорта Олег Матыцин 31 января по итогам внеочередного заседания Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций подписал приказ о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА, писал NEWS.ru.