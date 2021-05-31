Не заявленная в сборную Загитова приехала на базу в Новогорск

https://static.news.ru/photo/8cc2f558-c20d-11eb-a893-96000091f725_660.jpg Алина Загитова Фото: azagitova/instagram.com

Олимпийская чемпионка — 2018 в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в сторис своего Instagram прогулку по базе в Новогорске. Здесь собираются сборные команды России по различным видам спорта.

Алина и Шанти в Новогорске! — подписана публикация.

Окончательный состав сборной России по фигурному катанию будет утверждён по итогам чемпионата страны, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря. 19-летняя Загитова не была включена в состав национальной команды.

Ранее жители Японии отреагировали на приезд олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Они были возмущены тем, что российская фигуристка не прошла обязательный двухнедельный карантин.