Не заявленная в сборную Загитова приехала на базу в Новогорск

Олимпийская чемпионка — 2018 в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в сторис своего Instagram прогулку по базе в Новогорске. Здесь собираются сборные команды России по различным видам спорта.
Алина и Шанти в Новогорске! — подписана публикация.
Окончательный состав сборной России по фигурному катанию будет утверждён по итогам чемпионата страны, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря. 19-летняя Загитова не была включена в состав национальной команды.
Ранее жители Японии отреагировали на приезд олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Они были возмущены тем, что российская фигуристка не прошла обязательный двухнедельный карантин.