«Не наш спортсмен»: в ФФККР высказались о фигуристе Дмитриеве

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что с 2019 года Артур Дмитриев не является членом национальной команды страны. Функционер сказал РИА Новости, что на протяжении двух последних лет фигурист представляет сборную Хорватии.

Артур Дмитриев не наш спортсмен. Он с 2019 года спортсмен Хорватии. У нас есть его заявление с просьбой о переходе, у нас есть запрос от Хорватии с просьбой о переходе, который был согласован исполкомом (ФФККР). И с 2019 года он принадлежит не России, — сообщил Коган.

По словам генерального директора ФФККР, комментировать переход Дмитриева в стан национальной команды США стоит представителям сборной Хорватии, а не России.

Дмитриев выступает в мужском одиночном фигурном катании. Он является победителем таких турниров, как Ice Challenge в Граце, Sarajevo Open и Volvo Cup. В сезоне-2015/16 фигурист одержал победу в финале Кубка России. Помимо прочего, Артур стал первым в истории, кому удалось исполнить каскад из тройного лутца и тройного флипа на официальных стартах. В 2018 году на этапе Гран-при Rostelecom Cup, также впервые в истории совершил попытку акселя в 4,5 оборота.

Ранее двукратный медалист Олимпийских игр по фигурному катанию в соревновании спортивных пар, а ныне известный тренер Александр Жулин прокомментировал решение Артура Дмитриева перейти в состав сборной США. Специалист выразил мнение, что уход спортсмена не является серьёзной потерей для национальной команды России.