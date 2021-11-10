«Не большая потеря»: Жулин о переходе фигуриста из России в сборную США

Двукратный медалист Олимпийских игр по фигурному катанию в соревновании спортивных пар, а ныне известный тренер Александр Жулин прокомментировал решение Артура Дмитриева перейти в состав сборной США. Специалист выразил мнение «Чемпионату», что уход спортсмена не является серьёзной потерей для национальной команды России.

У Артура всегда было много травм, но он парень способный, интересный и харизматичный. Одно время даже у меня тренировался. Мне кажется, что он поздновато затеял свою смену гражданства, ему уже почти 30 лет. Это не большая потеря для нашей страны и не сильное приобретение для сборной США, — заявил Жулин, при этом пожелав Дмитриеву всего наилучшего.

Дмитриев выступает в мужском одиночном фигурном катании. Он является победителем таких турниров, как Ice Challenge в Граце, Sarajevo Open и Volvo Cup. В сезоне-2015/16 фигурист одержал победу в финале Кубка России. Помимо прочего, Артур стал первым в истории, кому удалось исполнить каскад из тройного лутца и тройного флипа на официальных стартах. В 2018 году на этапе Гран-при Rostelecom Cup, также впервые в истории совершил попытку акселя в 4,5 оборота.

Ранее заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход российского спортсмена Артура Дмитриева в состав национальной команды США. Она пожелала ему удачи и назвала это логичным решением.