Названо точное время вынесения судом решения по Валиевой

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Выездное заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу снятия временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой пройдёт в онлайн-формате. Решение будет вынесено в субботу, 12 февраля, после 17:20 мск. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Состав арбитров, назначенных на дело 15-летней россиянки, ещё неизвестен. Их должен назначить глава выездной панели CAS американец Майкл Ленард.

Интересы российской фигуристки в суде будут представлять швейцарские адвокаты.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В пробе спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.