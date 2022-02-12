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Названо точное время вынесения судом решения по Валиевой

Суд вынесет решение по фигуристке Валиевой 12 февраля после 17:20 мск
09:40, 12 февраля 2022
Названо точное время вынесения судом решения по Валиевой Камила Валиева Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
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Выездное заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу снятия временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой пройдёт в онлайн-формате. Решение будет вынесено в субботу, 12 февраля, после 17:20 мск. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Состав арбитров, назначенных на дело 15-летней россиянки, ещё неизвестен. Их должен назначить глава выездной панели CAS американец Майкл Ленард.

Интересы российской фигуристки в суде будут представлять швейцарские адвокаты.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В пробе спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

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