«Нас это подстегнуло»: российским синхронисткам включили не ту музыку на ОИ

Российским синхронисткам включили неправильную музыку во время выступления в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде в Токио. Ситуацию прокомментировала синхронистка Светлана Колесниченко. Её слова приводит «Р-Спорт».

Уже посмеялись. Конечно, было не смешно в тот момент. Мы не дрогнули, нас это подстегнуло, придало адреналина и драйва, дало силы и энергии, — сказала спортсменка.

В начале выступления у Колесниченко и Светланы Ромашиной отключилась музыка. Из-за неполадок россиянки были вынуждены дважды делать заход перед погружением в воду.

На предыдущей Олимпиаде в Рио-да-Жанейро сборная России по синхронному плаванию завоевала две золотые медали. На этих играх команда также считается фаворитом.

Ранее в понедельник россиянин Денис Аблязин стал обладателем серебряной медали в спортивной гимнастике в опорном прыжке на Олимпиаде-2020.