Нагорный завоевал бронзу в соревнованиях на перекладине на Олимпиаде

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Россиянин Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио.

24-летний представитель России завершил выступления в столице Японии в последней дисциплине с результатом 14,533 балла.

Золотая награда досталась спортсмену страны-хозяйки. За выступление со сложностью 6,5 он получил 15,066 балла. Серебро заработал хорватский гимнаст Тин Србич (14,900).

Никита Нагорный уже стал олимпийским чемпионом в командном многоборье. А также завоевал бронзовую награду в индивидуальном многоборье.

Таким образом, для России это стала 51 медаль в общем зачёте, из которых 12 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.

Ранее американка Симона Байлз, снявшаяся со всех соревнований по спортивной гимнастике, кроме бревна, из-за проблем со здоровьем завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. Российская атлетка Владислава Уразова стала последней.

