«Мы обе накуролесили»: Медведева вспомнила, как уходила от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV вспомнила, как уходила из группы тренера Этери Тутберидзе.

Фигуристка призналась, что она не собирается строить из себя «одуванчика», который ни в чём не виноват.

Я знаю свой характер, знаю, кто воспитывал во мне этот характер. Поэтому мы обе хороши, обе накуролесили. Но самое главное, что сейчас всё хорошо. Мы общаемся нормально, поддерживаем связь, и катаюсь в «Хрустальном». Стараемся назад не смотреть. Зареклись разговаривать о прошлом, — сказала Медведева.

Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе в мае 2018 года. Два с половиной года фигуристка занималась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, а затем вернулась обратно к Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева поделилась своими впечатлениями от дебюта в качестве парницы, а также рассказала, от чего зависит её будущее в спорте.