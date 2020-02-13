Александр Логинов отказался от общения с журналистами на две недели, Ирина Старых и Екатерина Юрлова молча прошли сквозь микс-зону, Анатолий Хованцев попросил удалиться спецкора NEWS.ru, а Иржи Гамза призвал признать свои ошибки и не волноваться. Репортаж с первого соревновательного дня на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
На большее и не рассчитывали
Сборная России по биатлону заняла шестое место в смешанной эстафете, при том, что Александр Логинов провёл великолепный заключительный этап и сумел отыграть несколько позиций. Очередная гонка без медалей и «расширенный подиум» уже ничем не удивили ни болельщиков, ни биатлонистов, однако рефлексия спортсменов от показанных результатов была странной. Мой однофамилец и четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов честно признался, что не рассчитывал на медали в этой гонке, так как шансы у нашей команды были только при идеальной стрельбе. Но восемь промахов лишили всех шансов на медали.
С другой стороны, героями дня стали чехи. Использовав всего два дополнительных патрона, подопечные первого вице-президента Чешской федерации биатлона Иржи Гамзы, который после финиша радовался как ребёнок, стали обладателями бронзовых наград в том виде программы, в котором чехи всегда были сильны. Серебряная медаль итальянцев не стала сюрпризом. Уроженцы этих горных мест Доротея Вирер и Лукас Хофер знают здесь каждый куст, а Лиза Виттоцци и Лукас Виндиш их успешно поддержали. Трогательно смотрелось на финише поздравление Виттоцци со стороны тренера команды-победительницы — сборной Норвегии — Патрика Обереггера.
Примечательно, что обладательница Кубка мира Доротея Вирер находится в сложных отношениях с ними обоими. Виттоцци не простила ей отказ от эстафеты на чемпионате мира прошлого года, а на Обереггера итальянская прима обиделась за переход в стан врага. Ныне именно его новая подопечная Тириль Экхофф может отобрать Кубок мира у Доротеи Вирер.
Молчание — знак обречённости
Расслабленные итальянцы, французы и норвежцы раздавали сегодня десятки интервью в микс-зоне, а российские биатлонисты в лучшем случае уделили немного внимания телевидению, а до пишущей прессы так и не дошли. Ирина Старых и Екатерина Юрлова просто были не в настроении, обычно контактный Матвей Елисеев, встретившийся нам в тоннеле, тоже избежал комментариев, а Александр Логинов ещё накануне прямо заявил, что до конца чемпионата мира не будет давать никаких интервью. Интересно, если ему удастся выиграть медаль, он также откажется от пресс-конференции или будет дежурно отвечать на вопросы?
Дальше всех пошёл главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, который заявил, что даст комментарий всем, кроме спецкора NEWS.ru. Претензии главного тренера мне абсолютно понятны. На многие процессы, происходящие в российском биатлоне, мы смотрим с разных сторон. Он — из иллюминатора тонущего корабля, а я — со стоящего на берегу маяка. Другое дело, что все разногласия можно было обсудить в личной беседе, но такая реакция как раз говорит о неуверенности человека, который не знает, будет ли он работать в российском биатлоне по окончании этого сезона.
Как нужно держать удар
Один из показателей успешности любого руководителя — это умение держать удар и выслушать критику. Если Хованцев, которого я открыто поддержал и в его конфликте с Сергеем Кущенко и Михаилом Прохоровым в 2011 году, и в нынешнем бесцеремонном выдавливании из команды со стороны Алексея Нуждова, выбрал такую защитную реакцию, это говорит только о непрочности его позиций. Тренер искренне переживает за свалившуюся в пике команду и щетинится против внешних врагов.
Однако мне вспоминается другая история семилетней давности, когда мы оказались в одной кабинке на канатной дороге с тогдашним рулевым российской сборной Вольфгангом Пихлером. Признаюсь, что в то время последовательно критиковал немца за отсутствие результатов и ротации в команде, однако Пихлер, внимательно следивший за высказываниями в прессе, пожелал подискутировать и объяснить свои управленческие решения.
По итогам трёхчасовых дебатов в одном из отелей курорта «Роза Хутор» мы пришли к компромиссу и взаимному пониманию и до сих пор поддерживаем отношения и вместе обсуждаем происходящее в мировом биатлоне. Пихлер никогда не выбирал страусиную тактику и не прятал голову в песок. С мечом наперевес он отбивал атаки Дмитрия Губерниева, также отстоял своё право работать на Олимпиаде в Пхёнчхане, несмотря на допинговые скандалы, а теперь в начале марта будет в CAS защищать честь своих подопечных — Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Наверное, потому Пихлер и пользуется непререкаемым авторитетом в Швеции, где пошёл на повышение в Олимпийский комитет, поскольку он принадлежит к той породе мужиков, которая своих не бросает, от своих не отрекается и никогда не свернёт со своего пути из-за чьей-то критики. Такие и добиваются успеха в биатлоне.
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