Александр Логинов отказался от общения с журналистами на две недели, Ирина Старых и Екатерина Юрлова молча прошли сквозь микс-зону, Анатолий Хованцев попросил удалиться спецкора NEWS.ru, а Иржи Гамза призвал признать свои ошибки и не волноваться. Репортаж с первого соревновательного дня на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

На большее и не рассчитывали

Сборная России по биатлону заняла шестое место в смешанной эстафете, при том, что Александр Логинов провёл великолепный заключительный этап и сумел отыграть несколько позиций. Очередная гонка без медалей и «расширенный подиум» уже ничем не удивили ни болельщиков, ни биатлонистов, однако рефлексия спортсменов от показанных результатов была странной. Мой однофамилец и четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов честно признался, что не рассчитывал на медали в этой гонке, так как шансы у нашей команды были только при идеальной стрельбе. Но восемь промахов лишили всех шансов на медали.

Александр Логинов Matthias Balk/dpa/Global Look Press

С другой стороны, героями дня стали чехи. Использовав всего два дополнительных патрона, подопечные первого вице-президента Чешской федерации биатлона Иржи Гамзы, который после финиша радовался как ребёнок, стали обладателями бронзовых наград в том виде программы, в котором чехи всегда были сильны. Серебряная медаль итальянцев не стала сюрпризом. Уроженцы этих горных мест Доротея Вирер и Лукас Хофер знают здесь каждый куст, а Лиза Виттоцци и Лукас Виндиш их успешно поддержали. Трогательно смотрелось на финише поздравление Виттоцци со стороны тренера команды-победительницы — сборной Норвегии — Патрика Обереггера.

Победители смешанной эстафеты — команда Норвегии Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Примечательно, что обладательница Кубка мира Доротея Вирер находится в сложных отношениях с ними обоими. Виттоцци не простила ей отказ от эстафеты на чемпионате мира прошлого года, а на Обереггера итальянская прима обиделась за переход в стан врага. Ныне именно его новая подопечная Тириль Экхофф может отобрать Кубок мира у Доротеи Вирер.

Молчание — знак обречённости

Расслабленные итальянцы, французы и норвежцы раздавали сегодня десятки интервью в микс-зоне, а российские биатлонисты в лучшем случае уделили немного внимания телевидению, а до пишущей прессы так и не дошли. Ирина Старых и Екатерина Юрлова просто были не в настроении, обычно контактный Матвей Елисеев, встретившийся нам в тоннеле, тоже избежал комментариев, а Александр Логинов ещё накануне прямо заявил, что до конца чемпионата мира не будет давать никаких интервью. Интересно, если ему удастся выиграть медаль, он также откажется от пресс-конференции или будет дежурно отвечать на вопросы?

Анатолий Хованцев Александр Вильф/РИА Новости

Дальше всех пошёл главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, который заявил, что даст комментарий всем, кроме спецкора NEWS.ru. Претензии главного тренера мне абсолютно понятны. На многие процессы, происходящие в российском биатлоне, мы смотрим с разных сторон. Он — из иллюминатора тонущего корабля, а я — со стоящего на берегу маяка. Другое дело, что все разногласия можно было обсудить в личной беседе, но такая реакция как раз говорит о неуверенности человека, который не знает, будет ли он работать в российском биатлоне по окончании этого сезона.

Как нужно держать удар

Один из показателей успешности любого руководителя — это умение держать удар и выслушать критику. Если Хованцев, которого я открыто поддержал и в его конфликте с Сергеем Кущенко и Михаилом Прохоровым в 2011 году, и в нынешнем бесцеремонном выдавливании из команды со стороны Алексея Нуждова, выбрал такую защитную реакцию, это говорит только о непрочности его позиций. Тренер искренне переживает за свалившуюся в пике команду и щетинится против внешних врагов.

Однако мне вспоминается другая история семилетней давности, когда мы оказались в одной кабинке на канатной дороге с тогдашним рулевым российской сборной Вольфгангом Пихлером. Признаюсь, что в то время последовательно критиковал немца за отсутствие результатов и ротации в команде, однако Пихлер, внимательно следивший за высказываниями в прессе, пожелал подискутировать и объяснить свои управленческие решения.

Вольфганг Пихлер Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По итогам трёхчасовых дебатов в одном из отелей курорта «Роза Хутор» мы пришли к компромиссу и взаимному пониманию и до сих пор поддерживаем отношения и вместе обсуждаем происходящее в мировом биатлоне. Пихлер никогда не выбирал страусиную тактику и не прятал голову в песок. С мечом наперевес он отбивал атаки Дмитрия Губерниева, также отстоял своё право работать на Олимпиаде в Пхёнчхане, несмотря на допинговые скандалы, а теперь в начале марта будет в CAS защищать честь своих подопечных — Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Наверное, потому Пихлер и пользуется непререкаемым авторитетом в Швеции, где пошёл на повышение в Олимпийский комитет, поскольку он принадлежит к той породе мужиков, которая своих не бросает, от своих не отрекается и никогда не свернёт со своего пути из-за чьей-то критики. Такие и добиваются успеха в биатлоне.