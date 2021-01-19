Можно просто развестись: как в России стать известной фигуристкой

Что нужно сделать, чтобы стать самой обсуждаемой фигуристкой в России? Перейти к тренеру из вражеского блока, стать ведущей «Ледникового периода», бесперебойно исполнять четверные прыжки — всё это рабочие варианты, верно. Однако есть и другой путь. Какой — в материале NEWS.ru.

В российском фигурном катании не только любят следить за оценками, прыжками и артистизмом спортсменов, но и за их личной жизнью. Поэтому чтобы быть постоянно на виду, нужно преподнести что-то эдакое. Например, сообщить о крахе или радости в личных отношениях. Пусть лавстори и не совсем удачная, но точно привлекает внимание всех и вся! Вот это и есть яркий пример того самого пути, который позволяет не забыть о себе и дать пищу для размышлений.

Та самая бурная реакция общества и драма произошла с бывшей фигуристкой Марией Сотсковой, которая уже полгода не сходит с информационных лент. Допинговый скандал, в который осенью прошлого года вляпалась спортсменка, сменился неприятными подробностями её личной жизни. Двадцатилетняя Мария решила развестись с мужем Михаилом Омельчуком, с которым заключила брак менее полугода назад. Развод обсуждают теперь не меньше, чем допинг, и уж тем более не меньше, чем результаты на соревнованиях.

Творческая личность

Итак, с чего всё началось. В июле прошлого года тренер спортсменки Светлана Соколовская объявила о том, что её подопечная завершает карьеру. При этом наставник поделилась более интересной информацией, заявив, что Сотскова собирается выйти замуж. Вскоре сама фигуристка подтвердила слова Соколовской, но рассекречивать имя своего избранника не стала, отделавшись лишь признанием, что к спортивной деятельности её будущий муж не имеет никакого отношения.

Он у меня композитор. Творческий человек, — заявила она.

Но избранник Сотсковой, видимо, не планировал долго оставаться в тени и выложил в Instagram через небольшой промежуток времени совместную фотографию с Марией.

Сотскова не лукавила, говоря о том, что её будущий муж — творческая личность. Избранником фигуристки оказался молодой продюсер и музыкант, сотрудничающий с певицей Валерией и с другими известными исполнителями. Примечательно, что Сотскова подписала счастливую фотографию словом «Муж», намекая, что, возможно, свадьба уже состоялась.

Впрочем, пышного торжества молодая пара не устраивала. Влюблённые решили на первых порах ограничиться росписью, так как всевозможные запреты на передвижения из-за коронавируса не позволяли спланировать торжество. Свадьба должна была состояться этим летом.

Я настолько уверена в этом человеке и в наших чувствах, и роспись на это сильно не повлияет. Просто официально будем мужем и женой, — делилась своими эмоциями фигуристка перед официальным заключением брака.

И в горе, и в радости

Несмотря на непродолжительный период отношений, молодой продюсер прошёл с фигуристкой, возможно, один из самых непростых периодов в её жизни. Мало того, что Сотскова была вынуждена завершить профессиональную карьеру — событие, которое даётся с трудом любому спортсмену, так вскоре её поймали на допинге. Стало известно, что фигуристка в период с конца 2019 по 2020 год пропустила несколько допинг-тестов, а в качестве объяснения своей неявки предоставляла фальшивые справки, а также употребляла запретное вещество («Фуросемид»).

Учитывая неспокойную в допинговом отношении обстановку в нашем спорте, можно догадаться, какой была реакция на эти известия в обществе. Безответственное поведение спортсменки осудили тогда многие коллеги по цеху. Особенно негодовал хореограф Илья Авербух.

Впрочем, переломная ситуация не повлияла на взаимоотношения молодой пары. Михаил оказал поддержку молодой супруге в сложный этап её жизни. В таком случае, какая кошка между ними пробежала?

Мечтал о семье

Омельчук не только первым обнародовал свои отношения с Сотсковой, но и первым поделился информацией о разводе. Продюсер на своей странице в социальной сети посвятил огромный пост Марии, в котором рассказал, что он всю жизни мечтал о семье и делал всё, чтобы её создать. Мужчина признался, что он совершил много ошибок в жизни, а заключил тираду мыслью о том, что «в одной семье не могут быть два творческих человека».

Сама фигуристка пока никаких официальных комментариев не даёт. Очевидно, что после такой чёрной полосы разговоры — последнее, в чём нуждается Мария.

Издержки популярности

Несомненно, все эти жизненные трудности (допинг, развод) — большое испытание для Сотсковой, и хочется, чтобы она достойно через него прошла. Но парадокс заключается в том, что эти малоприятные обстоятельства сделали её узнаваемым лицом в медиапорстранстве. О фигуристке так активно не говорили за всю её спортивную карьеру. Даже во время Олимпиады в Пхёнчхане, в которой она принимала участие наравне с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

И пока одни фигуристки в поте лица отрабатывают четверные прыжки, возвращаются к своим бывшим тренерам, чтобы реанимировать карьеру, рубятся на чемпионате России, как в последний раз, другим достаточно с определённой периодичностью попадать в скандалы, чтобы также быть на высоте. Понятное дело, что Сотскова в этой ситуации не виновата. Это явно не та слава, к которой стремилась фигуристка. Но факт остаётся фактом. Иногда будничной лавстори с драматичным концом (в нашем случае разводом) достаточно, чтобы быть в центре внимания.