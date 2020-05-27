Мозгов рассказал, как в НБА выбрасывают игроков из-за травм

https://static.news.ru/photo/32190738-9fee-11ea-af3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timofey Mozgov/facebook.com

Центровой баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов признался, что не жалеет о возвращении в родной клуб из Национальной баскетбольной ассоциации, и рассказал, почему не смог остаться в североокеанском чемпионате.

В НБА все просто: если не можешь играть, ты сразу никому не нужен. Тебя выбрасывают — и все. Мой контракт в «Орландо» выкупили, нового не было. Я просто не имел возможности остаться в Штатах с командой. Прогресс в лечении был, но не такой существенный. Он не сходился с прогнозами — играть я не мог, — приводит слова Мозгова « Советский спорт ».

В прошедшем баскетбольном сезоне он ни разу не вышел на паркет из-за восстановления после травмы. До возвращения в подмосковный коллектив выступал в «Орландо Мэджик».

33-летний Мозгов начал свою карьеру в подмосковных «Химках», откуда перешёл сначала в «Нью-Йорк Никс», затем в «Денвер Наггетс». В общей сложности россиянин провёл в НБА с 2010 по 2019 год и играл в шести командах. Вместе с «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2015/16 стал чемпионом НБА (первым среди россиян).

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Елевич считает, что Шведа нельзя отпускать в НБА, писал NEWS.ru.