Молчание — золото: как российский судья спровоцировал гомофобский скандал

В фигурном катании что ни день, то новый скандал. На этот раз отличился российский судья. Александр Веденин бросил неосторожную фразу в адрес фигуриста нетрадиционной ориентации из Франции, и понеслась. Мировая общественность набросилась на специалиста, французская федерация уже отправила письмо в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием наказать судью. Впрочем, столкнуться с проблемами может не только провинившийся, но и наши фигуристы на Олимпиаде. Рассказываем о новом громком скандале в фигурном катании.

Не показывают любовь

В последнее время Александр Веденин довольно часто появляется в информационном пространстве. Причина тому отнюдь не его профессиональная деятельность. Судья практикует всякого рода публичные комментарии, большая часть из которых имеет резонансный характер. Он задевал чувства домохозяек — любительниц фигурного катания, неоднократно намекал на несправедливое судейство, а теперь решил переключиться на фигуристов с нетрадиционной ориентацией. Досталось четырёхкратному чемпиону мира в танцах на льду Гийому Сизерону. Комментируя его выступление с партнёршей Габриэлой Пападакис на турнире в Финляндии, он отметил, что в их прокатах нет «реальной любви».

Они катаются классно, но холодно. Партнёр — нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь. Синицина и Кацалапов могут выразить реальную любовь, как в прошлом году, и это может стать победой, — сказал судья.

Реакция общественности

Провокационный комментарий ожидаемо разлетелся по Интернету и дошёл непосредственно до Гийома. Какой была реакция француза, несложно догадаться. Он назвал высказывание российского судьи нелепым, однако всё равно решил отреагировать на эту тему.

Гомофобным комментариям нет места в мире фигурного катания и спорта. Я надеюсь, что ISU поддерживает меня в том, чтобы дать чёткий сигнал: их нельзя терпеть, от кого бы они ни исходили, — написал фигурист в Instagram.

Дальше — больше. Вступиться за своего соотечественника решили и в Федерации фигурного катания Франции. Они написали жалобу в ISU на красноречивого судью. Теперь Веденину точно не отвертеться от наказания. Даже несмотря на последовавшее от него объяснение, в котором он пытается доказать, что не видит проблем в нетрадиционной ориентации француза.

Впрочем, не стоит думать, что негативно на комментарий Веденина отреагировали только за пределами России. Наоборот, соотечественников не в меньшей степени смутил спич судьи. Болельщики отмечают, что танец не обязательно должен быть про любовь, а если уж спортсмены демонстрируют на льду свои чувства, то это не должно влиять на оценки. В приоритете всё равно остаются спортивные показатели: скольжение, техническое мастерство пары. Веденин, будучи судьёй, должен был это понимать как никто другой.

Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон Александр Вильф/РИА Новости

Спасибо, что помог

Но у этого скандала есть куда более серьёзные последствия, чем общественный резонанс и даже возможное наказание Веденина. В танцевальной дисциплине на Олимпиаде в Пекине наши дуэты не являются фаворитами. Взять даже лучшую пару страны Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Хоть на их счету есть две большие победы на последних международных стартах (на чемпионате Европы 2020 и на чемпионате мира — 2021), гарантий в золотых медалях всё равно нет. Их основные соперники французы Пападакис/Сизерон, которые на протяжении нескольких сезонов доминировали в танцах и по-настоящему внесли немало изменений в эту дисциплину, по-прежнему очень сильны. А теперь добавьте к имеющемуся и без того непростому раскладу сил гомофобский скандал, который спровоцировал Веденин.

После таких громких заявлений у судей на Олимпиаде хочешь — не хочешь может появиться предвзятое отношение к нашим фигуристам, с одной стороны, и желание не задеть чувства французов — с другой. Вряд ли кому-то из судей после Олимпиады будет приятно быть уличённым в гомофобских настроениях. Ведь победа россиян будет говорить о торжестве традиционных пар и спортсменов. Не иначе.

Сам того не подозревая (по крайней мере, очень хочется на это надеяться), Веденин поставил в ужаснейшее положение всех вокруг и в первую очередь российских фигуристов. Спасибо. Этого только перед Олимпиадой нам не хватало.