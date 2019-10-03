https://static.news.ru/photo/832aaf9a-e5ff-11e9-b126-fa163e074e61_660.jpg Томас Бах Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет фактов, которые указывают на причастность Олимпийского комитета России (ОКР) в искажении данных в базе Московской лаборатории.

Сейчас мы столкнулись с новым делом, которое находится в руках WADA, но пока у нас нет указаний на то, что Олимпийский комитет России мог быть в это вовлечен. Нам остается только ждать решения WADA, которое будет опираться на новые правила, — сказал Бах на пресс-конференции, чьи слова приводит ТАСС.

23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории. Ранее WADA дало России три недели на объяснение данных Московской лаборатории. WADA сомневается в случайности искажений данных, писал News.ru.