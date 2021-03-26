Мишин объяснил слёзы Туктамышевой при объявлении результатов

https://static.news.ru/photo/4f00fd1e-8e91-11eb-bc37-96000091f725_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Алексей Мишин, тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой, рассказал о моменте, когда у его подопечной появились слёзы на глазах. Это случилось при объявлении оценок за произвольную программу, поскольку стало ясно, что 24-летняя россиянка будет медалисткой чемпионата мира в Стокгольме.

Что я ей говорил? Человек плачет, у неё чувства и эмоции. Не надо мешать и что-то говорить. Это слёзы радости, а говорить тренеру что-то в этот момент совершенно неуместно, — заявил Мишин «Спорт-Экспрессу».

Он добавил, что Туктамышева в Стокгольме «ещё не всё показала». Также Мишин назвал подопечную статуей Свободы для фигуристок, перешагнувших 20-летний возраст.

Лиза точно так же держит факел, который освещает слова: «Девочки, работайте — и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте. Боритесь!» — подчеркнул тренер.

В соревнованиях среди женщин Анна Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира. Она по итогам короткой и произвольной программ набрала 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева отказалась проводить последнюю тренировку перед официальным прокатом произвольной программы. 24-летняя спортсменка готовилась к тренировочному прокату, но с началом музыки она покинула лёд. Тренер Алексей Мишин остался смотреть за другими участницами предстоявших соревнований.