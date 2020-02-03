https://static.news.ru/photo/3122f862-466f-11ea-b423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство спорта проинформировало Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о приостановлении аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

В направленном сообщении Минспорт объясняет дальнейший ход действий для разрешения кризиса, который произошёл между двумя организациями, сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте, уточняя, что одним из предложений стало «приглашение членов World Athletics присоединиться к расширенному составу рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics».

Матыцин 31 января по итогам внеочередного заседания комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций подписал приказ о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА.

Ранее Министерство спорта России и Олимпийский комитет России (ОКР) призвали международные спортивные организации отложить процедуру исключения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), писал NEWS.ru. Спортивные чиновники рекомендовали сменить руководство ВФЛА.