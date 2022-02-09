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Милонов высказался о подозрении российского фигуриста в допинге

Милонов счёл подозрительной новость о допинге у российского фигуриста
10:07, 09 февраля 2022
Милонов высказался о подозрении российского фигуриста в допинге Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru оценил ситуацию с подозрением в допинге российского фигуриста, заявив, что такие недостоверные публикации оскорбляют спортсменов. Имя этого фигуриста не называлось, но сообщалось, что это — один из победителей командного турнира.

Их очень беспокоят блестящие выступления наших фигуристов. Есть попытка скомпрометировать наши результаты. Это не первая попытка. Я считаю эту публикацию подозрительной. Нужно вообще запретить делать подобные публикации, основанные на каких-то неофициальных предположениях, поскольку это оскорбляет спортсменов. Мы же не можем позволить себе писать такую гадость в отношении спортсменов из других стран. Спортсмены по большому счёту не виноваты. Ставить их под такой удар — это просто хамство, — сказал Милонов.

Новость о подозрении одного из российских фигуристов в допинге появилась в среду, 9 февраля. Из-за этого была отложена церемония награждения призёров командного турнира.

Как сообщал портал Inside the Games, подозрительный тест неизвестным российским фигуристом или фигуристкой был сдан перед Олимпиадой в Пекине. Если информация подтвердится, то сборную России могут лишить медали Олимпиады.

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