Милонов отреагировал на отказ украинского бегуна сделать фото с россиянами

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru отреагировал на отказ украинского паралимпийца сфотографироваться с россиянами на церемонии награждения в Токио.

Ранее украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро на Паралимпиаде в Токио в беге на 100 метров в классе Т35, отказался фотографироваться на церемонии награждения с российскими спортсменами.

Это второсортное поведение. Подобное поведение показывает, что человек вообще ничего не понимает в Олимпийских играх. Он, скорее всего, накачен определённой пропагандой, которую сначала Порошенко, потом Зеленский вбивали в голову людей. Жаль его, — сказал Милонов в разговоре с NEWS.ru.

Также, по мнению депутата, фотография с русским человеком для украинца на родине может иметь негативные последствия.

Мы должны понимать, что этот человек вернётся в Киев в беспросветное своё существование. Если он сфотографируется с русским, то националисты могут его избить. Многие люди не испытывают негативного отношения к русским, но они боятся, потому что Зеленский не может гарантировать безопасность людей с ограниченными возможностями у себя в стране, — добавил он.

Паралимпийская сборная России на данный момент занимает третье место в медальном зачёте. В активе команды 61 медаль: 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая.

Паралимпиада стартовала 24 августа в Токио. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.

Также сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова украинской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан о нежелании принимать российское гражданство.