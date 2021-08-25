Журова оценила слова отказавшейся от гражданства РФ украинской чемпионки

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru отреагировала на слова украинской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан о нежелании принимать российское гражданство.

Накануне олимпийская чемпионка Харлан заявила, что девять лет назад ей поступало предложение получить российское гражданство, но она его отклонила, так как не хотела выступать на международных соревнованиях против родной страны.

По мнению Журовой, решение 30-летней украинской спортсменки могло быть продиктовано также тем, что в России очень высокий уровень фехтования.

Возможно, она сама понимала, какая огромная ей предстоит конкуренция. Попасть в команду на Олимпиаду не так-то просто, про индивидуальные дисциплины — вообще молчу. Одна Софья Великая уже три Олимпиады прошла, а до сих пор её не может никто обфехтовать, — сказала Журова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также депутат Госдумы ответила на вопрос, могла ли Ольга Харлан усилить сборную России.

Каждый случай индивидуален. Тяжело сказать, многое ли мы потеряли оттого, что Харлан не перешла к нам. Уж очень сильное у нас фехтование. Другое дело — скейтборд. Вот там бы нам не помещали легионеры, — заключила она.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой (2008), шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. На Олимпиаде в Токио спортсменка не смогла преодолеть стадию 1/16 финала.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл прокомментировала свой отказ от гражданства Украины.