https://static.news.ru/photo/edbed300-66dc-11ea-b94b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный союз велосипедистов (UCI) отменил все соревнования до 3 апреля в связи с распространением коронавируса.

Решение вступает в силу 15 марта, с этого времени будут заморожены все очки рейтинга UCI. Также UCI попросил Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет задним числом, с 3 марта, отменить квалификационные турниры на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио во всех велосипедных дисциплинах, сообщает пресс-служба UCI.

Ранее Международный союз триатлона отменил проведение всех соревнований до 30 апреля из-за коронавируса. До этого времени будут приостановлены также все тренировочные лагеря, курсы и другие мероприятия. Все международные и олимпийские квалификационные рейтинги заморожены с 16 марта, писал NEWS.ru.