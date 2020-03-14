Международный союз велосипедистов (UCI) отменил все соревнования до 3 апреля в связи с распространением коронавируса.
Решение вступает в силу 15 марта, с этого времени будут заморожены все очки рейтинга UCI. Также UCI попросил Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет задним числом, с 3 марта, отменить квалификационные турниры на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио во всех велосипедных дисциплинах, сообщает пресс-служба UCI.
Ранее Международный союз триатлона отменил проведение всех соревнований до 30 апреля из-за коронавируса. До этого времени будут приостановлены также все тренировочные лагеря, курсы и другие мероприятия. Все международные и олимпийские квалификационные рейтинги заморожены с 16 марта, писал NEWS.ru.
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