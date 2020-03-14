https://static.news.ru/photo/69c1c6d2-66d4-11ea-bbd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: World Triathlon/facebook.com

Международный союз триатлона (ITU) отменил проведение всех соревнований до 30 апреля из-за коронавируса.

До этого времени будут приостановлены также все тренировочные лагеря, курсы и другие мероприятия. Все международные и олимпийские квалификационные рейтинги заморожены с 16 марта, сообщает пресс-служба ITU.

Отмечается, что сотрудники ITU будут продолжать работать в течение этого времени из дома, чтобы попытаться перераспределить соревнования после 30 апреля.