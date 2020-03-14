Международный союз триатлона (ITU) отменил проведение всех соревнований до 30 апреля из-за коронавируса.
До этого времени будут приостановлены также все тренировочные лагеря, курсы и другие мероприятия. Все международные и олимпийские квалификационные рейтинги заморожены с 16 марта, сообщает пресс-служба ITU.
Отмечается, что сотрудники ITU будут продолжать работать в течение этого времени из дома, чтобы попытаться перераспределить соревнования после 30 апреля.
Ранее Международная федерация хоккея
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