Фото: World Triathlon/facebook.com

Международный союз триатлона (ITU) отменил проведение всех соревнований до 30 апреля из-за коронавируса.

До этого времени будут приостановлены также все тренировочные лагеря, курсы и другие мероприятия. Все международные и олимпийские квалификационные рейтинги заморожены с 16 марта, сообщает пресс-служба ITU.

Отмечается, что сотрудники ITU будут продолжать работать в течение этого времени из дома, чтобы попытаться перераспределить соревнования после 30 апреля.

Ранее Международная федерация хоккея отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург); женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте и апреле, писал NEWS.ru.

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