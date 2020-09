Менеджер раскритиковал команду из-за потери лидерства на «Тур де Франс»

Фото: Johan Eyckens/Global Look Press

После пятого этапа «Большой петли» Алафилипп был награждён жёлтой майкой лидера, но после церемонии стало известно, что француз получил от жюри 20-секундный штраф за получение питьевого бачка от персонала команды на последних 20 километрах, что запрещено правилами Международного союза велосипедистов (UCI).

По словам менеджера, в велоспорте можно потерять майку после падения, прокола, плохой формы или проиграв её более сильному сопернику.

Спортивный директор команды Том Стеелс признал ошибку, заявив при этом, что они знали о правиле 20 км.

Таким образом, на первое место в генеральной классификации вышел Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), который проигрывал Алафилиппу три секунды.