Менеджер раскритиковал команду из-за потери лидерства на «Тур де Франс»

https://static.news.ru/photo/f1753124-edc3-11ea-8720-fa163e074e61_660.jpg Патрик Лефевр Фото: Johan Eyckens/Global Look Press

Самый успешный менеджер в истории велоспорта, глава команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр обрушился с критикой на технический персонал команды, из-за которого французский гонщик Жулиан Алафилипп был лишён жёлтой майки лидера «Тур де Франc — 2020».

После пятого этапа «Большой петли» Алафилипп был награждён жёлтой майкой лидера, но после церемонии стало известно, что француз получил от жюри 20-секундный штраф за получение питьевого бачка от персонала команды на последних 20 километрах, что запрещено правилами Международного союза велосипедистов (UCI).

Если человек не смог предотвратить передачу питания гонщику после того, как до финиша осталось менее 20 км, то его надо отстранить от должности. Весь мир знает это. Но очевидно, кто-то в нашей команде был не в курсе, — приводит Le Parisien слова Лефевра.

По словам менеджера, в велоспорте можно потерять майку после падения, прокола, плохой формы или проиграв её более сильному сопернику.

Но потерять вот так глупо. Радоваться тут нечему. Жулиан не заслужил потерять майку таким образом, — сказал Лефевр.

Спортивный директор команды Том Стеелс признал ошибку, заявив при этом, что они знали о правиле 20 км.

Мы знали о правиле последних 20 км. Но передавать её раньше было опасно, там ехали на скорости 70 км/ч, потом шёл ровный участок перед подъёмом. Это было единственное место, где мы могли передать бачок. При таких обстоятельствах мы пропустили отметку 20 км, ошиблись на 2 км. Мы совершили ошибку, — сказал Стеелс.

Таким образом, на первое место в генеральной классификации вышел Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), который проигрывал Алафилиппу три секунды.

AprÃ¨s une journÃ©e groupÃ©e, @WoutvanAert est le plus fort Ã Privas et @Sammmy_Be se pare du maillot vert @alafpolak1 est sanctionnÃ© et le Maillot Jaune revient Ã @AdamYates7



DÃ©couvrez le rÃ©sumÃ© flash de l'Ã©tape 5 du #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/Hbl7a1kRUC — Tour de France (@LeTour) September 2, 2020

Ранее Патрик Лефевр заявил, что подаст в суд на гонщика команды Jumbo-Visma голландца Дилана Груневегена, который спровоцировал падение на первом этапе «Тура Польши», писал NEWS.ru.